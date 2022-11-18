美國聯準會（Fed）官員又發表鷹派言論，隔晚美股道指曾挫逾300點後收復大部分失地，港股連跌兩日累計跌297點後，18日早盤反彈100點收市。恒生科技指數大漲2.7％。

香港信報報導，恒指開高270點，報18,316點，升幅曾擴至332點，高見18,378點，但大陸上證及深成指先後轉跌，港股升幅亦收窄，恒指一度只升69點，低見18,115點，最終恒指早盤收報18,146點，升100點或0.56％。

國指報6,191點，升50點或0.83％。科指收3,820點，升2.7％。早盤中午成交有777.68億港幣。

焦點類股部分，科網股集體走揚。阿里巴巴第二季經調整後盈利增19％，半日揚4％；旗下阿里健康漲9.1％，為升幅最大藍籌；京東、快手及嗶哩嗶哩今日將公布季績，中午分別升4.9％、4.9％和1.9％；網易上季經調整淨利飆9成，半日反彈5.9％；百度漲3.1％；小米升4.4％；騰訊走揚0.2％。