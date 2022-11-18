櫃買本周連三場業績發表會，繼16日的電子零組件、17日的生技醫療兩場主題業績發表會後，今（18）日下午第三場通訊網路主題業績發表會登場，由璟德（3152）、神準（3558）、韋僑（6417）等3家公司經營團隊，線上直播說明財務業務資訊。

櫃買中心指出，隨全球遠距工作及線上學習之人數大幅增加，企業積極建置更為迅速便捷之通訊網路設備與雲端應用技術，促使相關產品需求成長，18日推出「通訊網路」主題，邀請高頻整合元件與模組製造廠商璟德（3152）、無線與有線網路系統製造廠商神準（3558），以及無線射頻識別詢答器製造廠商韋僑（6417）等3家公司與會。

櫃買中心表示，本系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔置於櫃買中心網站，可上櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁／最新訊息／櫃買影音」）查詢及點閱觀看。