不少民眾經常接到開戶銀行各式貸款廣告不甚其擾，立法院國民黨團今批，部分金融行庫疑將客戶個資濫發給合作廣告、行銷公司或社群軟體使用，才導致民眾頻遭到垃圾廣告轟炸，要求金管會對銀行專案檢查，提相關改進對策，嚴懲違規。（國民黨團提供）

不少民眾經常接到開戶銀行各式貸款廣告不甚其擾，立法院國民黨團今批，部分金融行庫疑將客戶個資濫發給合作廣告、行銷公司或社群軟體使用，才導致民眾頻遭到垃圾廣告轟炸，要求金管會對銀行專案檢查，提相關改進對策，嚴懲違規。

國民黨團要求，金管會須於3個月內，就對申請銀行信用卡蒐集客戶相關資料的專案檢查結果，向立法院財委會提出報告；銀行如有違反法令規定蒐集、利用客戶資料，請金管會從嚴懲處，以收嚇阻效果。

國民黨團總召曾銘宗表示，據金融消費者保護法規定，金融服務業應向金融消費者充分說明金融商品、服務及契約重要內容，並揭露其風險；涉及個人資料蒐集、處理及利用者，應向金融消費者充分說明個資保護相關權利。

曾銘宗質疑，發卡銀行真的有確實執行金融消費者保護法規定？將客戶個資提供合作機構，甚至提供給Facebook、Line、Google、Yahoo、YouTube等社群時，有依照上述規定，徵求客戶同意？

曾銘宗說，若銀行不遵守相關規定，可依銀行法開罰50萬元至1千萬元罰鍰，這樣的處罰金額，年賺進百億元的銀行會在意？

黨團副書記長謝衣鳯表示，近期有非常多銀行業者，片面修改信用卡合約內容，卻沒有用積極的方式告訴持卡人，採「默認」方式同意修改，濫用客戶個資，金管會必須要告訴發卡銀行，確實要做到保護持卡人個資權益。

謝衣鳯質疑，現行信用卡發卡銀行在使用客戶個資前，未充分告知客戶，金管會對發卡銀行任意使用客戶個資也沒有展現更具體強制力，約束銀行業者須保護持卡人的個資。

國民黨籍財政委員會召委費鴻泰上午記者會也出示今早接到簡訊稱「我是某某理財專員，有急事請盡速跟我聯繫」，訊息末端還附上連結網址。費指出，政府對類似詐騙、推銷電話都消極以對，甚至宣稱在境外無法可管，毫無解決問題決心。

費鴻泰更質疑，前年政府單位遭駭客入侵，2000萬筆國人個資放在網路上販售，今年更傳在網路論壇上有人兜售全台2300萬人個資，蔡政府至今做了那些修補措施？抓到疑犯了嗎？

費鴻泰也提到，去年財政部國稅局爆發因人為疏失，造成記帳士個資外洩事件，結果相關失職人員有處分了嗎？防範措施更新了嗎？