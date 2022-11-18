民進黨新竹市長候選人沈慧虹18日舉行選前黃金周記者會，針對近期藍白陣營不斷批評市府建設追加預算，沈慧虹表示，過去國民黨執政缺乏有系統的規畫，她跟林智堅積極向中央爭取建設，翻轉新竹成績有目共睹，很遺憾一到選舉，對手沒有任何證據，就開始用影射方式批評指控。

沈慧虹說，追加預算有法定程序，預算規畫也需要兼顧地方需求，例如新竹棒球場、關埔小學，都是因應在地民眾與議會要求，因此增設地下停車場，如此一來預算就會增加。其次，因應國際原物料上漲與缺工，相關建材及人力成本增加，為了保持工程品質，預算也會因此增加。

沈慧虹強調，所有預算編列都由議員監督、議會通過，經嚴謹審查，現在對手在選前8天，才說合法合規的建設是「大祕寶」，都是沒有證據的指控和選舉奧步。

針對民眾黨團提告A助理，林耕仁說會先保留吹哨者提供的資料，依照選舉步調走。沈慧虹表示，公平和正義不分黨派；至於高虹安跟李忠庭昨列被告，沈慧虹表示，新竹市歷年來從來沒有1位市長候選人，因為涉嫌貪污而被列為被告，她認為市長的品格操守應該凌駕一切，選舉剩最後8天，呼籲支持者未來選舉會有很多奧步，不僅要理性看待，也要集中選票、協助拉票。