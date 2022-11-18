民進黨新北市長候選人林佳龍今(18)日在臉書釋出最新競選影片，林佳龍在影片中向尋求連任的新北市長侯友宜喊話，「侯友宜先生我不一定會贏，但請你善待新北市民」。林佳龍也呼籲新北市民給他一個機會改變新北市，實踐他對市民的承諾。

林佳龍在影片中表示，新北市已經升格12年了，但市民最基礎的需要一直沒被聽到，他向侯友宜喊話，表示他自己不一定會贏，「但請你善待新北市民」。林佳龍提到，新北市需要更多公托，讓媽媽可以喘息，在大雨中需要值得信賴的決策者，需要電話有人接，更需要真相等。林佳龍表示，之所以要告訴侯友宜這些，「因為新北市民知道你不會聽，恩恩爸爸知道你不會聽，塭子圳自救會知道你不會聽，這些需要你從沒聽到，未來4年這個城市不能繼續空轉，新北市需要翻轉，需要能將這些聲音實踐的人」。

林佳龍也在臉書寫道，再過8天就要投票了，民主之所以珍貴，是因為我們始終握有重新選擇的機會。他說四個月的時間不長，但足以讓他聽到基層人民真正的聲音，四個月來，戰鬥意志高昂，「是因為在價值面前，我們從不妥協」。

林佳龍提及，選舉與治理，是兩條必須相會的線，但將有截然不同的結果，他呼籲新北市民給他一個機會，改變新北市，實踐他對市民的承諾。