有接種疫苗和沒接種的人中重症與死亡的差異。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今公布新冠疫苗保護效益報告，分析國內民眾接種3劑疫苗的12種組合，其中65歲以上長者接種「3劑莫德納」對於死亡的保護效益最高，約93.1％，而長者接種2劑AZ後，無論第3劑接種何種疫苗，對於死亡的保護效益僅有39.1％到58.0％，指揮中心呼籲務追加接種次世代疫苗。

指揮中心以2021年3月22日至今年9月30日期間，我國全人口接種新冠疫苗得紀錄，以接種第1劑的年齡計算，將預防接種系統與戶政系統、傳染病通報系統、中重症及死亡資料串聯，分析國人接種3劑疫苗後對於死亡及中重症保護效益。

以65歲以上長者族群來說，對於死亡保護效益最高的3劑疫苗組合是「3劑莫德納」，高達93.1％，其次是「2劑莫德納+高端」為92.3％，第三名是「2劑莫德納+BNT」為90.3％。

另外，長者接種2劑AZ疫苗後，無論第3劑接種何種疫苗，對於死亡的保護效益普遍偏低，「AZ+AZ+高端」為58.0％，「AZ+AZ+莫德納」僅44.6％，「AZ+AZ+BNT」更低，只有39.1％。指揮中心提醒，前兩劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代疫苗作為追加劑，以獲得更好的保護力。

打疫苗的保護力。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，未接種疫苗者，發生中重症比率為每千人4.4，而接種1劑的中重症比率減為一半，為每千人2.2；接種2劑的中重症比率又再變成一半，為每千人1.1，接種3劑以上族群則是每千人0.6。

接種不同劑次和死亡比率也能發現類似的關聯。莊人祥說明，未接種疫苗者死亡比率為每萬人15.8，接種1劑者為每萬人8.4，接種2劑者為每萬人4.0，接種3劑以上者為每萬人2.0。

整體而言，接種3劑以上疫苗者，無論哪種組合，都比未完整接種疫苗者具有保護力，可確實減少中重症及死亡發生；其中接種3劑以上疫苗者，保護力優於接種2劑者。

莊人祥表示，本次研究共蒐集國內2300萬人、6000多萬劑疫苗資料；除了台灣之外，英國亦有進行類似研究，今後指揮中心將定期公布分析結果。另外他也提到，有專家建議進一步串聯「共病」因素，由於需連結健保資料庫未來將展開研究計畫，進一步投稿至國際期刊。