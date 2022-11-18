據業界人士透露，關於福斯集團原先野心勃勃的電動車計畫Trinity，目前執行長布魯默(Oliver Blume)正考慮是否需要新蓋一座工廠來組裝Trinity電動車，還是用現有Wolfsburg市工廠來進行組裝。即布魯默可能不想為了Trinity的加速生產，而去新蓋一座工廠。

布魯姆在一封致員工的內部信中表示：「我們正藉此機會審視所有專案和投資，檢查其可行性」。

他表示，公司正在評估其軟體和平台計畫，然後會為每個品牌確定專案。他補充稱，現在發表具體聲明還為時過早。

僅次於豐田的該全球第二大汽車製造商原先計畫從2023年開始新建造一座耗資20億歐元的工廠，並從2026年開始生產旗艦級的Trinity電動轎車，以加速該車生產過程。

根據Manager Magazin的報導，除了可能取消新工廠的建造，布魯默也正考慮將該Trinity的生產延後到2030年，並放棄在新的SSP平台(Scalable Systems Platform)生產新車款。SSP平台是設計作為最終將取代所有其它的生產平台。

兩名消息人士則反駁了該報導，稱旗艦級的Trinity電動車仍將在SSP平台生產；但是他們質疑新蓋工廠的必要性。

新聞報導也指出，另一軟體平台E3 2.0，原先也規畫要併入Trinity計畫，也可能延後到2026至2029年。

軟體部門Cariad的執行長Dirk Hilgenberg在給員工的一封信中表示，該公司將給自己更多時間來完成2.0平台，但沒有提供新的時間表。