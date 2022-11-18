大田(8924)今(111)年第4季為美系客戶出貨旺季，業績表現將優於第3季，今年全年度受主要客戶遞延新品開發時程，及原物料缺貨等不利因素影響，恐將使得業績微幅衰退。

展望2023年，受惠整體高爾夫球打球人數增加，加上主要客戶積極搶市，法人預期，大田成長幅度將優於產業水準。另外在獲利方面，受惠持續增加自動化製程比重增加與產品組合優化，帶動獲利可望持續成長。

全球高爾夫球賽事主要落於春季，品牌廠商皆會在年初發表新品，在新品拉貨下，高爾夫球代工廠旺季皆落在每年10月至隔年4月，因此以下游代工業者來說，Q4為旺季、Q1與Q3為次旺季、Q2為淡季。

據The R&A和體育市場行銷調查(SMS)研究資料顯示，自2016年以來，高爾夫球運動在全球範圍內得到了顯著的普及，全球高爾夫球員總數從6,100萬人增加到6,660萬人，其中以年輕族群與女性參加人口增加尤其顯。

法人預期，大田2023年在高爾夫球方面的營收，年增率可望超過7%，另外，自行車代工業務方面，客戶訂單持續挹注，加上生產效率持續提升，此部分營收年增率將超過10%。預估大田2023年獲利可望繼續成長。