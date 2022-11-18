饒穎奇（前，坐輪椅者）替台東縣議員候選人張躍贏競總。（蔡旻妤攝）

前總統府資政饒穎奇不為女兒饒慶鈴站台 竟支持他

曾任立法院副院長、總統府資政的饒穎奇罕見現身，不為女兒饒慶鈴站台，反倒至台東縣議員候選人張躍贏競選總部替他加油打氣；他說與張認識近30年，稱讚他是人才，進入議會能夠監督縣政，高喊「慶鈴、躍贏都要凍蒜！」

年近90歲的饒穎奇這次選舉從未公開為饒慶鈴輔選，已經2次到張躍贏競總拜訪，他坐著輪椅到訪，笑著告訴大家「我最了解張躍贏的底細」，饒穎奇說，若張躍贏當選，到了縣議會必能監督縣政，這對於台東、對饒慶鈴都好，他對於張有很高的期待。

饒穎奇讚許饒慶鈴「氣魄和執行力比我還厲害！」他說，有2項決定是他都不敢做，但饒慶鈴卻完成了，包含重啟垃圾焚化爐，解決台東垃圾問題，還有是美麗灣爭議，讓美麗灣回歸人民所有，這不只歷任縣長不敢決定，他也不敢做決定。

張躍贏表示，從年輕時就在饒穎奇身邊學習，感謝饒公大力支持，當選除了監督縣政，也要持續為台東爭取環島高速公路，希望透過更便利的交通，帶動台東發展。