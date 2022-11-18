國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯今共同召開記者會，點名桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與郭哲敏、林秉文集團有著共生關係。對此市府新聞處長詹賀舜回應，2人在沒有真實事實的依據下，用猜想、推測、連結的方式，不負責任地任意毀謗，涉及不實抹黑，將委由律師提起告訴，訴諸法律以訟止謗。

凌濤、徐巧芯質疑，鄭文燦先前遭周刊爆料曾至「88會館」，有可能是去和郭哲敏、林秉文喬位於八德區價值10億元的農地地目變更。詹賀舜批評，凌濤與徐巧芯看圖編故事，用移花接木、竹篙鬥菜刀的方式，想惡意誤導民眾，抹黑、中傷鄭市長，這已背離言論自由的原則，將委由律師提起告訴。

詹賀舜說，鄭文燦昨天已公開說明，餐敘時間為2020年3月，因企業界人士與主席卓榮泰聚餐，當時有桃園地方幹部受邀出席，因此臨時邀請鄭文燦前去致意，鄭文燦晚到且也沒有停留很久，這個餐廳也只有去過這1次，然而把餐敘說成各種密謀，這不只是編故事，依照此任意臆測的邏輯，以後什麼故事都可以捏造，吃飯是事實，目的卻可以為了抹黑隨便說。

詹賀舜指出，遭指控的八德土地是在2020年11月間購買，但是捷運綠線延伸中壢可行性研究早在2017年市府就送交通部審議，2020年2月獲核定，目前綜合規畫還在審議中，這些資料都是舉辦過地方公聽會的公開資料，從網路上也非常容易取得，同時，該地區到現在為止，連都市計畫、區段徵收計畫都沒有，硬要把民間土地買賣，不當連結到鄭文燦身上，這是真實的惡意。他也強調，民間的土地買賣，這屬於私人的商業行為，鄭文燦不會知道也不會介入，這是基本的道理。

詹賀舜表示，如果民間有任何地下賭場、線上博弈的線報，桃園市警察局都會立刻進行稽查，如果有不法情事，也會立刻偵辦，過去到現在桃警團隊掃蕩地下賭場或是線上博弈的績效，這是有目共睹的。2位參選人為了選舉任意扣警察同仁帽子，任意連結其他不相干的人，令人不齒，對於沒有證據的不實指控，將委由律師提起告訴，2位參選人一再地在選前潑髒水抹黑，必須要有勇氣面對司法。