晶圓代工龍頭台積電美國亞利桑那州廠，將在12月上旬舉行盛大的首部機台移機典禮，根據商業周刊報導，在11月初一群台積電員工攜家帶眷，上演舉家大搬遷飛往美國鳳凰城，這是台積電第一班把將近300名員工送往美國的包機，而且在未來幾個月還有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。

報導指出，台積電首班飛抵鳳凰城包機，把將近300名員工送到美國，而這些人才是美國振興半導體業的關鍵人物。商周直擊亞利桑那州這個被稱為「矽沙漠（Silicon Desert）」的一級戰區，在美國政府力拱下，美國學界、半導體業者口中「一生一次機會」的淘晶熱來臨，而且此波熱潮並非只局限在半導體，更擴散到校園、地產、餐飲業等，甚至連賣床墊的都想搶攻商機。

根據調查，台積電赴美設廠翻轉了鳳凰城的命運，房價中位數從2020年的29萬美元，漲到今年10月的近45萬美元，也讓荒地變成大興土木、各大建設投資的地方。而且除了亞利桑那州，美國這股淘晶熱，更早已蔓延至俄亥俄州、德州等各州。

值得注意的是，台積電下個月即將舉辦美國亞利桑那州晶圓廠首批機台移機典禮，意味著廠房已經部分完工，接下來將為遷入第一批用於半導體製造的尖端設備做好準備，該廠預計在2024年量產。

由於台海關係升溫增，美國財經媒體先前更爆料美國進行兵推，一旦出現最壞狀況，考慮優先撤離台灣晶片工程師，降低全球供應鏈的衝擊，該報導曾引發熱烈討論。