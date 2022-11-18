民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示，他在網路上被網軍扭曲事實瘋狂攻擊，有時候會不小心把人的雙眼蒙蔽、讓人不小心迷失，這時候就該走出去，當站上車，一次次穿過大街小巷，感受每個鄉親們最直接最真誠的互動，對視、揮手、大大的笑容，當下的熱情不會騙人，每份溫情也是支持他們繼續向前的力量。

徐定禎今（18）日在臉書發文表示，在網路上被網軍扭曲事實瘋狂攻擊，有時候會不小心蒙蔽雙眼、不小心迷失。「走出去吧！站上車」，一次次穿過大街小巷，感受每個鄉親們最直接最真誠的互動，對視、揮手、大大的笑容，當下的熱情不會騙人，謝謝大家，每份溫情都是支持他們繼續向前的力量。

對此，徐定禎喊話：「我們始終朝著有光的方向前進。心裡有光，未來就有希望。苗栗值得更好，苗栗也要更好！」

徐定禎更強調，希望鄉親們一起來支持4號的他，大家一起來「翻轉苗栗」、「改變成禎」。