國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立委，被抓包過了5天還沒向立法院遞交辭職書，無黨籍候選人黃珊珊大酸令人「『堂』目結舌」，結果陳時中「躺著也中槍」；陳時中表示，看起來蔣萬安蠻怕黃珊珊，被嗆兩次後都不敢正面回應。要選舉了對事情要誠實以對。

被問到也被藍營質疑陳時中8年前曾赴中國交流，質問：「你的抗中保台DNA呢？」陳時中說，自己當年是去做醫院管理學術交流，而抗中、抗共是基本精神跟態度，也不見得每件事情都要對抗角度，理性不挑釁、堅定不退卻。

陳時中說，蔡英文總統也說過，理性不挑釁、堅定不退卻，幾年前是北醫董事會，自己是無給職的董事會成員，去做醫院管理學術交流、做一些經驗交換。

至於市議員候選人林佳瑋爆料，基層消防員動員出席黃珊珊的造勢場合，有違反《公務人員行政中立法》之嫌，陳時中表示，有人很清楚的指出這些事證，市政府有責任說明白，這並不難。

由於陳時中競選團隊近期推出的催票影片暗指蔣萬安是「小白兔」，陳時中說，都是創意表現，對於委託製作的創意表現都尊重，讓大家慢慢品味。

被問到是否覺得蔣萬安像小白兔，陳時中則秒答，「不像，可能讓大家去想」，每個人都有想像的空間，現在只思考如何博取大家的認同。