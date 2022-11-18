先前因為膝蓋傷痛管理缺席快一個月的快艇明星前鋒里歐納德，18日宣告傷癒復出隨即先發上場，儘管他的表現並不理想，快艇仍靠穩定的團隊火力，最後以96比91逆轉擊潰活塞，快艇拿下本季第9勝(7敗)，排名也升西區第7，活塞則吞5連敗，繼續位居東區墊底。

里歐納德新球季才打了前兩場，且以替補身分出發，就突然宣告進入膝蓋傷痛管理程序，整整缺席25天、13場比賽，才在今天傷癒歸隊，更搶占先發位置，但畢竟他有段時間沒上場，上半場僅有2分進帳，打完上半場，快艇更以42比50落後。

不過快艇第3節隨即吹出反攻號角，不僅逐漸追上，更搶回領先優勢，打到讀秒階段還以91比85領先，儘管活塞靠著柏克斯最後57秒兩罰俱中，縮小差距到4分，可是鮑威爾最後22秒切入爆扣得手，接下來快艇也用穩定罰球留住這場勝利。

里歐納德今天投8中2，含三分球投3中0，4罰中2，僅拿6分、5籃板及4助攻，看來他還需要一些時間適應調整，快艇得分最高的是雷吉傑克生23分，保羅喬治與馬可斯莫里斯各有16分，鮑威爾14分；活塞則以波達諾維奇26分最高，艾維18分，薩迪貝11分、8籃板。