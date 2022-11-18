中信金(2891)今舉行法說會，第三季稅後盈餘為79億元，季減少1.4%；前三季累積稅後盈餘為322億元，年減少30.7%，稅後股東權益報酬率達11.95%，資產報酬率為0.6%，ROE及ROA都較去年同期下降；每股稅後盈餘1.6元，也低於去年同期的2.33元。中信金旗下台灣人壽決議變更經營模式，並依IFRS 9規定，自2022年十月起進行資產重分類，變更後將提升淨值/資產比，同時有利因應未來資本市場波動。

中信銀行受惠於放款成長強健與淨利差顯著擴大，2022年第三季獲利126.96億元，季成長44.8%，年成長26.5%，但因投資收益受資本市場波動影響與防疫保單理賠損失(含未報未決準備金)影響， 台灣人壽稅後虧損36.85億元，季減少887.9%，年減少77.2%。

中信金控截至2022年九月底資本適足率為123.1%，雙重槓桿比率持穩為123.9%，資本維持允當水準。中信銀行資本強健，資本適足率為14.2%，普通股權益比率為11.1%。銀行資產品質良好，第三季逾期放款比率為0.5%，前三季呆帳成本為22個基點，維持在平穩的水準。台灣人壽資本水準穩健，截至2022年九月底資本適足率為305%。

中信金控持續致力推動永續發展相關議題，並於2022年九月獲選為金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」的5家綠色金控成員之一，作為淨零轉型的標竿。