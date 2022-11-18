民進黨新北市長候選人林佳龍競選總部向板橋區公所申請新府路、新站路及區運路封街舉辦選前之夜活動，板橋區公所今（18）日上午邀集相關單位及周邊住戶、商家辦理會勘後，下午決定原則同意新府路路權申請。

板橋區公所今日上午10時於新府路邀集申請人、交通局、海山警分局及周邊受影響單位辦理會勘，經現場實際勘查，新府路與板橋第一運動場活動場地距離逾200公尺，申請單位應做好交通動線規畫疏導，將交通衝擊降至最低，以維護集會群眾與行車交通安全，板橋區公所表示原則同意新府路（中山路至區運路）路權申請。

另針對林佳龍競選總部同時段再借用區運路（新府路至海山路）及新站路（中山路至區運路），評估區運路為第一運動場活動進場、散場人流疏散的主要道路，且區運路活動期間封閉進廣場側2個車道，為人潮滿場時溢出容納及疏散空間，另區運路、海山路、新站路等路段原即規畫為第一運動場活動緊急疏散時的使用通道，包括救護車、消防車、照明車等，均在此處待命，考量大量人潮進出入動線及交通安全，為避免疏散動線重疊及衝突，無法同意申請。

板橋區長范姜坤火表示，每件路權申請案公所皆依規定進行專業審查，再次重申選前之夜係屬大型集會活動，應以安全為最大考量。