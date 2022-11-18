台北市師大附中隊長翁林立國小時曾是長安國小當家第4棒，後來因為肩傷沒有繼續棒球路，今天在黑豹旗64強碰上棒球科班的仰德高中也有安打表現，升上高中後他選擇就讀醫藥類組，目標將來能夠成為醫生。

翁林立一開始先參加社區棒球，後來國小五、六年級加入長安國小棒球隊接受專業棒球訓練，升上國中後繼續打了一年，後因為肩傷沒有繼續打球，不過如此他也未放棄喜歡的棒球，加入師大附中棒球社，利用課餘時間打球。

因為名字與樂天桃猿林立一樣，翁林立的應援曲也就是林立的應援曲，他也透露就讀鶯歌工商U18世界盃國手林鉑濬是他的國小同學，當時還曾半夜收看比賽直播。

翁林立表示，看到林鉑濬在U18上場登板時覺得很佩服他，「我們二年級就認識，自己也打過球，知道這條路不好走，他能夠在這麼多菁英中脫穎而出很厲害。」

雖然自己現在並未把棒球當作目標，現也能兼顧課業與打棒球的時間，一週大約去學校室內打擊場自主訓練3、4次，翁林立的成績也算在前段班，在醫藥類組253人中排名第37，希望未來能夠當一名醫生。