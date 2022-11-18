延宕許久的基隆調和街轉運站18日正式啟用，基隆市長林右昌表示，這個配合海科館成立的轉運站雖然籌設過程一波三折，但「來得早不如來得巧」，現在落成啟用的轉運站，剛好配合海科館的發展使用。
為了減輕假日期間赴海科館的觀光遊憩人潮，基隆市政府自海科館設立起，便規畫設置調和街轉運站。總共斥資3億多元，其中，海科館分攤6000萬元用地費用，公路總局補助3667萬元，2022年順利完工，轉運站共計1052格小汽車格位、11席大客車停靠月台及基本服務空間建築。
林右昌說，這座轉運站原本是為了分擔海科館假日期間的人潮而規畫，但基地範圍屬於新北市，從規畫期間開始，就紛擾不斷，包括遇到地質敏感區，重新進行地質調查，其次當地屬新北市的非都市計畫區，當初商業使用比例僅百分之十，造成後續規劃與營運上的困難，另外和周邊地主糾紛鬧上法院，重新鑑界也延宕一段時間。
林右昌說，近年來市府在海科館周邊陸續完成配套建設，舉凡望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，廣受民眾歡迎，海科館從一年觀光人次40萬人次，大幅提升到220萬左右人次。轉運站啟用現正時候，可配合海科館發展使用。
林右昌強調，今年6月的城市博覽會，海科館作為C展區，調和街轉運站規劃列入交通疏運計畫，事實證明也發揮轉運效能，正所謂「來得早不如來得巧」，轉運站現完成啟用，將配合東北角觀光廊帶蓬勃發展，未來發揮使用功能。
調和街轉運站鄰近台62線出口僅約500公尺，距海科館也僅有3分鐘車程，未來將透過交通指引牌面、CMS資訊發布，引導自行開車遊客至調和街轉運站停放車輛後，配合由海科館闢駛免費接駁車，往返轉運站及海科館、潮境公園間，也改善濱海公路及八斗子地區停車與道路壅塞情形。
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