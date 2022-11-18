基隆市政府18日宣布調和街轉運站正式啟用，假日期間將可有效在減輕濱海公路及八斗子地區停車及道路壅塞情況。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌表示，調和街轉運站籌設過程一波三折，隨著海科館來客逐漸提升，轉運站的落成正好發揮功能。（張志康攝）

延宕許久的基隆調和街轉運站18日正式啟用，基隆市長林右昌表示，這個配合海科館成立的轉運站雖然籌設過程一波三折，但「來得早不如來得巧」，現在落成啟用的轉運站，剛好配合海科館的發展使用。

為了減輕假日期間赴海科館的觀光遊憩人潮，基隆市政府自海科館設立起，便規畫設置調和街轉運站。總共斥資3億多元，其中，海科館分攤6000萬元用地費用，公路總局補助3667萬元，2022年順利完工，轉運站共計1052格小汽車格位、11席大客車停靠月台及基本服務空間建築。

林右昌說，這座轉運站原本是為了分擔海科館假日期間的人潮而規畫，但基地範圍屬於新北市，從規畫期間開始，就紛擾不斷，包括遇到地質敏感區，重新進行地質調查，其次當地屬新北市的非都市計畫區，當初商業使用比例僅百分之十，造成後續規劃與營運上的困難，另外和周邊地主糾紛鬧上法院，重新鑑界也延宕一段時間。

林右昌說，近年來市府在海科館周邊陸續完成配套建設，舉凡望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，廣受民眾歡迎，海科館從一年觀光人次40萬人次，大幅提升到220萬左右人次。轉運站啟用現正時候，可配合海科館發展使用。

林右昌強調，今年6月的城市博覽會，海科館作為C展區，調和街轉運站規劃列入交通疏運計畫，事實證明也發揮轉運效能，正所謂「來得早不如來得巧」，轉運站現完成啟用，將配合東北角觀光廊帶蓬勃發展，未來發揮使用功能。

調和街轉運站鄰近台62線出口僅約500公尺，距海科館也僅有3分鐘車程，未來將透過交通指引牌面、CMS資訊發布，引導自行開車遊客至調和街轉運站停放車輛後，配合由海科館闢駛免費接駁車，往返轉運站及海科館、潮境公園間，也改善濱海公路及八斗子地區停車與道路壅塞情形。