台中監獄受刑人陳坤和脫逃案，陳坤和預藏硬式天線在藍白拖鞋內，趁機打開腳鐐逃脫，圖為掌上型電視及外接天線示意圖。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中監獄受刑人陳坤和脫逃案，台中地檢署偵結，陳趁今年9月17日戒護到中國附醫就醫時，以如廁要求解開手銬，再以預藏外接天線打開腳鐐，趁機脫逃22小時後在桃園落網，過程持刀攻擊警方並自殘，中檢18日將陳坤和依脫逃、妨害公務及竊盜等罪嫌起訴，另中監陳姓主任管理員、歐姓及蔡姓管理員則依過失縱放人犯罪嫌起訴。

起訴書指出，中監受刑人陳男在今年11月8日因案借提到台北監獄台北分監期間，藉機將掌上型電視的外接式硬式天線，夾藏在藍白拖鞋內緣，當天因金屬探測門及探測器微量金屬難以發揮功效，順利私帶回中監。

陳坤和於9月16日到中國附醫戒護就醫，拆除過去骨折鋼釘，由陳姓主任管理員、歐姓及蔡姓管理員負責相關戒護任務，陳坤和佯稱頻尿需常上廁所，歐姓管理員同意打開手銬，歐隨後支援洗腎室戒護勤務，即離開病房。

而陳姓主任管理員未核實督導，檢視收容人是否依法使用戒具；蔡姓管理員未確實監看病房狀況，讓陳坤和再趁機以預藏天線解開腳鐐脫逃，在脫逃20分鐘後才發現。

爆發受刑人脫逃事件，引起社會震驚，中檢檢察長郭永發責令成立專案小組，由檢察官林俊杰、黃鈺雯調度檢警追捕，並發布通緝。專案小組漏夜偵訊，認定中監歐、陳及蔡等3人均有過失，各以15萬元、10萬元及10萬元交保候傳。

陳坤和脫逃後，到醫院旁的台中市生命禮儀中心，竊車衝撞柵欄，因遇到警車而棄車逃逸。陳坤和隨後北上逃亡到桃園，遭警鎖定循線圍捕，陳持藍波刀揮砍攻擊員警，經警對空鳴槍並用辣椒水壓制捕獲。

全案中檢偵結，認定陳坤和涉犯攜帶兇器以強暴方式妨害公務、脫逃罪及竊盜等罪嫌；中監陳姓主任管理員、歐姓及蔡姓管理員涉犯過失縱放人犯罪嫌，提起公訴。