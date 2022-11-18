4年一度的世界盃足球賽將於本月20日起至12月18日於卡達登場，為讓市民朋友一同瘋世足，桃園市政府體育局選於22日、23日將透過愛爾達體育台進行賽事直播及辦理觀賽派對活動，讓球迷可以感受到足球的魅力，為自己喜愛的球隊吶喊打氣。

體育局指出，這次的轉播場次有2場，分別為22日下午5點50分將轉播阿根廷與沙烏地阿拉伯的比賽、23日下午5點50分將轉播摩洛哥與克羅埃西亞的比賽。民眾從下午3點起至晚間9點都可至桃園巨蛋參與周邊活動、享用美食攤位、觀賞精彩的轉播比賽。

體育局說，現場規畫豐富的周邊活動、美食攤位等，包括有5人制足球表演賽、DJ及啦啦隊互動、真人手足球趣味賽、足球關卡活動等，其中真人手足球趣味賽將採線上報名，若有剩餘名額將開訪現場報名，參賽者可獲得1條運動頭巾。足球體關卡活動則有挑戰足球九宮格、S行盤球、神準挑球及默契蒙眼射門等關卡，另也可兌換活動贈品。