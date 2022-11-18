選戰進入最後關鍵時刻，無黨籍台北市長候選人黃珊珊當選市長後，要成為高齡長者和青壯朋友的堅強後盾，她提出專門為長者量身訂做的「福照全計畫」，希望能透過完善的長者福利照護體系，讓長者可以安心養護好好慢老，實現「健康樂齡」、「安心照護」與「尊嚴終老」3大目標，同時也減輕青年族群上有老、下有小所謂「三明治世代」的負擔。

首先在「福」的部分，黃珊珊提出擴大福利項目，也就是「台北敬老卡」這張高齡長者「VIP卡」，擴增適用項目，未來開辦更多實用的多元課程、折抵必需品如成人紙尿布，或者關懷弱勢用於購買庇護工廠產品等，促使這張原本已經是六都翹楚、全台最好用的銀髮界VIP卡，可以有更高的使用率。未來也會鼓勵長者「要活就要動」，持續增加台北市的樂齡設施，開放可扣抵更多社區前瞻高齡運動中心的專業課程費用，以符合長輩的實際需求，並實現在地老化。

黃珊珊也承諾，將持續推行老人健保費補助預算，目前台北市對於長者的健保補助資格為六都最寬，涵蓋範圍為六都中最廣，全市約90％的長者享有全額補助健保費用。同時也將延續政策，提供65歲以上長者免費施打肺炎鏈球菌疫苗，自費約3300元，讓長者們可以無後顧之憂獲得更好的健康保障，並且將以不舉債、不排擠其他福利預算方式，用每年稅收盈餘的10％來發放重陽敬老金。

在「照」的部分，就是強化照護機制，安心養老顧好。黃珊珊研擬擴大建置日照中心及住宿型長照機構，首先評估校舍餘裕空間設置日照中心可行性，預計至2027年完成61所國中開辦日間照顧中心，實現「一國中學區、一日照中心」目標。同時，私立學校閒置校舍亦可納入規畫轉型為日照中心及住宿型長照機構。在少子化趨勢下，配合未來台北市學校的校舍重建需求，透過EOD計畫及都更回饋機制，建置長照機構與高齡健康運動中心，進一步實現在地老化之目標。

此外，黃珊珊還要強化長照及日照機構的消防及公共安全，持續輔導全市老人福利機構改善消防設備及結構的防災防震，確保失能長者享有安全照護環境。

在「全」的部分，要打造全齡社區，世代共融共好。黃珊珊除了要促進銀髮就業，補充社會勞動力外，也特別關心「超高齡社會」的囚老問題，因此推行青銀換居，希望讓居住在20年以上，手中僅持有1戶老舊公寓的長者，可以移居到有電梯與高齡友善設施的社會住宅，同時讓長者手中的公寓住所，透過「社會住宅包租代管」政策，釋出提供行動方便的青年族群居住。

黃珊珊強調，未來上任後將進一步完善及進行高齡換居計畫，如放寬申請資格條件、新增社會住宅與新建未來宅的房型及戶數，也會參酌新北市高齡友善換居經驗，善用市府資源，打造高齡長輩安心養護之居住環境，實現「住者適其屋」理想。

而老幼共學，黃珊珊希望能拉近祖孫兩代距離的方針，將持續推廣成立各區的代間學習中心，每年提供65歲以上的市民長者3000元「樂齡學習券」於機構使用，讓孩童陪伴照護長者，長者同時以母語來陪伴孩童學習課業，兼顧提升長者樂齡學習與學童母語教學環境，營造祖孫共學分享，共融化育新世代。