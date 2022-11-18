賴清德副總統今出席「2022台灣人工智慧年會」，肯定台灣人工智慧學校培育AI技術人才及累積產業AI應用案例，對台灣人工智慧發展貢獻良多；並指出，台灣在推動人工智慧的過程中，也必須要注意符合倫理的規範、民主原則以及包容的精神。他認為，科技、人工智慧就是機會之窗，解決之道就是人才培育，唯有政府與民間共同努力，往智慧國家邁進的方向才有可能成功。

他致詞指出，很榮幸受邀出席台灣人工智慧學校所舉辦的「台灣人工智慧年會」活動，這是他第3次來參加，能以榮譽校友的身分與大家共聚一堂，一起關心台灣人工智慧的發展，他感到很高興，同時也代表蔡總統祝福活動圓滿成功，成果豐碩，不僅造福台灣，也可以嘉惠國際。

副總統指出，台灣人工智慧學校從2018年成立之後，迄已培育約1萬名校友；學校成立之初就與經濟部合作推動「經濟部 AI 技術人才專班」；今年也與行政院人事行政總處公務人力發展學院合辦課程，幫助各層級公務人員接受人工智慧的訓練。

他說，也應產業界要求，開設包括金融、醫療等各領域課程，以及AI碳中和專班；孔祥重校長也在北、中、南與三所大學合作開設AI加速器課程，期盼協助台灣發展高性能AI晶片，增進台灣人工智慧的競爭力。

賴清德提到，他在擔任行政院長期間，已核定通過「台灣AI行動計畫」，內容包括人才培育、建立高階運算、資料資源的獲得、鬆綁法令、布局人工智慧軟硬體前瞻研發，以及用人工智慧協助創新創業等。

他說，「台灣AI行動計畫」執行迄今，已培育超過4000名研究人才。在鬆綁法令方面，也通過《無人載具科技創新實驗條例》，至今已核准13案上路實驗。經濟部與相關部會也和台灣37家產業公協會合作組成AI化專家服務團，將人工智慧導入全台灣1200多家企業。

副總統認為，人工智慧固然給社會帶來很大的幫助，但有可能帶來負面效應，因此台灣在推動人工智慧的過程中，也必須要注意幾個層面。第一，應符合倫理的規範，避免人工智慧的發展侵犯隱私權或傷害個人，造成社會制度的破壞。第二，應符合民主原則，不論是個人、團體、企業或組織，都有權利、都能公平性地取得人工智慧。第三，要有包容的精神，人工智慧的發展，有可能造成社會的貧富差距，因此要用政府及民間的力量，讓弱勢民眾也可以因為人工智慧的發展而得到幫助，讓社會和諧發展。

他認為，在地緣政治變化之下，產業供應鏈重組的過程當中，台灣與其他國家同樣面臨挑戰，但他聽到更多的是台灣的機會。他認為，科技、人工智慧就是機會之窗，解決之道就是人才培育，唯有政府與民間共同努力，往智慧國家邁進的方向才有可能成功。