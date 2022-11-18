VANA東區概念店店內空景。（VAVA提供）

VANA東區概念店店內空景。（VAVA提供）

瑞典香氛品牌VAVA，始終將北歐美學融入設計中，並從自然中擷取靈感帶給消費者最溫暖、純淨的香氛。

為迎接即將到來的聖誕節慶，VANA東區概念店於今年11月中旬首度亮相嶄新的店裝設計，整體空間以柔和色調的莫蘭迪綠為基底結合實木元素，詮釋出北歐設計風格的簡約與純粹，此外VANA於今年聖誕節期間，更推出2款聖誕限定新品「God Jul」系列香氛蠟燭，及聖誕限定香氛暖燈禮盒，幾何款暖燈禮盒結合俐落線條的幾何款香氛暖燈，搭配經典再現瑞典香氛蠟燭。