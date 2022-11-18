一名網友稱他的同事日前在某處未設人行道的巷子沿右側紅線行走，當時巷子口為紅燈，同事到巷口後就「右轉」遭員警開單，原因是「行人不依專用號誌指示穿越馬路」，讓該網友傻眼問說行人也要跟車輛一樣停等紅燈才右轉？大票網友認為開單理由太扯，也有人質疑該同事應該是穿越馬路，原PO將會申訴。

該名網友在臉書「爆料公社」發文，他的同事日前北市興隆路三段某處巷子，沿著「路邊紅線」行走後走到巷子口並右轉進入大路，卻在轉彎處遭員警撞見開單，員警稱「紅燈行人不能右轉」，原PO說本來的巷子內沒有人行道或騎樓，同事僅是右轉卻遭開單「行人不依專用號誌穿越道路」。

網友稱同事在未設人行道的巷子沿右側紅線行走，當時巷子口為紅燈，同事到巷口後就「右轉」遭員警開單，原因是「行人不依專用號誌指示穿越馬路」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

原PO發文問網友「經過這樣路口，你們會停下來等綠燈再轉彎嗎？」有網友回應「沒過路口為何要等紅燈？警察怪怪的，難道行人也要站在馬路口跟汽機車排隊？」「沒有人行道，所以當作違規車在開單嗎？」「如果上班時間很多人走路，是不是大家都在馬路上排隊等路燈，才能右轉進騎樓？」

不過也有不少人質疑原PO的同事是「穿越巷口」才會被開單，原PO則留言強調「再三確認過沒有穿越人行道，還從一堆外送員旁邊走過去再右轉」，稱同事走的路線就是圖中紅線，同事當時是停在派克雞排那側，因此不會橫跨馬路，目前已準備申訴，對於罰單內容在網路上引發熱烈討論。