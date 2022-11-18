再過一個多月兔年即將到來，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上表示，生肖虎在明年將會露水姻緣，誘惑的一年，事業上只要把握好人際關係，有助於事業發展，如有穩定的對象，也能助一臂之力，並同時帶來財運，但出門時需注意錢財是否有掉落遺失，另外感情方面單身者則要注意身邊的異性是不是無心與對方交往，避免浪費雙方時間。

艾菲爾說到，生肖虎在明年整體運勢有咸池桃花照拂，人緣桃花大好，有助於事業及財運的發展，加上吉星陌越也來相助，只要好好把握人際關係上的拿捏，多出入可以結識人脈的場合聚會，有助於事業發展，如果現在有穩定的關係，這段關係能在生肖虎的事業上出一把力，同時，也會帶來錢財，惟錢包、信用卡有可能遺失，出外要小心遺漏。

感情方面，艾菲爾提到，單身者大多會遇見露水姻緣，僅僅只是約會、吃飯、甚至是肉體關係，如果無心與對方穩定交往，則要與對方先講明白，雙方若能達到共識則皆大歡喜，避免日後落人口實則破壞未來即將到來的良緣。