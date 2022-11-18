今日台股開高震盪走低，午盤後指數雖然回落14,500點關卡下，但台積電、祥碩、日月光投控等半導體相關股的股價維持平盤上，且大盤指數周K線將連三紅。啟發投顧下周看好五大題材類股，包含：航運股、風電股、生技股、IC設計股、車用電子股等，下周指數區間介於14,000～15,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.美國眾議院由共和黨取得、參議院由民主黨拿下，歷史來看，分裂的國會因為相互制衡、政府做不了事、不確定因素變小，更有助於美股上漲。

2.台股從先前台積電等半導體權值股、到傳產聚陽、台泥等帶頭、近期輪到光學股與生技股，多頭可用之兵多，類股輪漲，有利指數持續上攻。

另啟發投顧提醒留意兩項國內外利空因素：

1.美國FED鷹王Bullard表示，聯邦基金終點利率可能落在5％～7％之間，與市場目前定價的最高利率水準在5％左右大相逕庭，後續留意美國2、10年期公債反映狀況。

2.台股短線漲多、技術指標進入超買區，隨時有機會拉回整理。