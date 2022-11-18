魏嘉瑩新歌邀陳零九合作。（相映國際提供）

魏嘉瑩新歌邀陳零九合作。（相映國際提供）

魏嘉瑩新歌〈天空有多少種藍〉邀請陳零九對唱，2人在MV裡飾演超商的日夜班店員，每天只有短暫交班碰面的他們，談起像黃昏似的短暫戀情。魏嘉瑩與陳零九首度合作，2人拍MV當天才碰面，談起戀愛卻不含糊，曖昧氛圍讓工作人員都忍不住大讚太甜蜜；對於第一次見面就要與陳零九牽手談戀愛，魏嘉瑩坦言：「一開始還有點害羞。」至於最佳約會地點？ 2人不約而同選「家裡」，原因是在家約會很舒服。

2人首度合作，錄音期間沒有碰到面，第一次相見就是拍MV曖昧對手戲，魏嘉瑩對陳零九的印象是「酷哥」，覺得陳零九很高很帥，一開始被他牽起手時覺得有點害羞，但到後來卻變成「因為他太高了啦，後來發現手一牽起來我的手也被拉好高，就被拖著跑了」。對於拍攝在夕陽下共乘機車的這一幕，她則搞笑說：「我第一次發現坐後座好好，不用吹風也不用注意環境，可以放空耶。」魏嘉瑩將於12月10日舉行新專輯演唱會台北場，門票本月23日開賣。