台股開高走低，僅演前半場好戲，高低震盪達199點，惟力守站穩半年線，終場收跌30.24點、報在14504.99點、成交量為2363.74億元；台股周線3連紅、本周收漲497點。

受到台版晶片法過關，大型半導體指標權值股台積電(2330)開高震盪，股價最高衝上494元，終場收漲0.41%，聯電(2303)午盤後漲幅壓回、甚至翻黑，終場收在平盤位置；聯發科(2454)開高走低，終場收跌0.41%。另外，記憶體族群南亞科(2408)、旺宏(2337)也均收漲逾3%。

電子股中題材股今明顯輪動，IP矽智財族群M31(6643)大漲逾9%，愛普*(6531)、晶心科(6533)勁揚逾5%～6%。網通族群中磊(5388)、星通(3025)漲逾2%。電信族群遠傳(4904)漲逾1.5%，中華電(2412)、台灣大(3045)亦逆勢抗跌。遊戲族群辣椒(4946)、昱泉(6169)漲停作收，網龍(3083)大漲逾6%，華義(3086)漲幅也逾5%。

餐飲族群受惠於疫後解封復甦商機，股價表現強勢，亞洲藏壽司(2754)攻漲停，創上櫃以來新高，八方雲集(2753)漲近5.6%，瓦城(2729)、六角(2732)同樣表現強勢，漢來美食(1268)漲勢漸弱，最終收至平盤。

分析師表示，目前總經環境沒有改善，位處高檔的通膨，加上歐美持續升息，以聯準會升息的作法，美股慢慢破底是可預期的，下跌不會一次到位，台股操作建議靈活因應，適度調整部位。台股來到半年線附近後，高檔調節及解套壓力似乎有加重跡象，導致盤勢轉趨於震盪整理，目前指數穩守5日均線之上，短多走勢未遭破壞，預期半年線附近的震盪格局暫將持續。

下周即將公布台灣外銷接單，全球景氣仍未見復甦，疫情發展、通膨危機以及俄烏危機不確定性等因素，預期經濟動能減緩下，10月整體外銷訂單恐持續衰退。