義守大學積極推動與各大企業合作，提供學生實習機會，繼台積電、聯電、國巨、日月光、高雄萬豪酒店、德國ZNT等後，又與UNIQLO簽署MOU合作備忘錄，雙方從以人才培育講座「漾學堂2.0」與學生實習作為合作開端，雙強聯手共同培育在地學子成為優秀的國際人才。

UNIQLO營業部部長林冠達表示，UNIQLO相信服裝與陪伴的力量，能讓世界更美好，近年來深耕在地人才培育，持續透過「漾學堂2.0」與大專校院深度合作的活動，至今已普及14校共約1000位大學生。尤其，義守大學是南部唯一雙語標竿國際化私立綜合型大學，在校學生具有相對的語言優勢，非常符合UNIQLO的人才需求，期待藉此雙方合作，培育年輕世代成為國際人才。

義守大學副校長李樑堅說，義大成為各大企業尋求產學合作的熱門學校，加上與集團鏈結度高，因此學生在校期間透過實習能夠提早熟悉職場樣貌，且義守大學辦學特質與教學方向都符合UNIQLO的企業理念，相信透過此次簽訂MOU，是深化雙方合作與交流的開端，並穩定持續的建立密切關係。

義守大學與UNIQLO簽署MOU合作備忘錄，將提供在校生實習機會，以「語文學院」應用日語學系、應用英語學系的學生為主要對象，藉由義大學生的語言優勢，培養企業所需的高階人才。

另外，UNIQLO「漾學堂2.0」系列講座課程，內容包含店舖營運、履歷撰寫與面試技巧，以及自信穿搭教學等，能夠讓學生瞭解時尚服裝產業就業環境，提早做好求職準備。(記者張雅雲/高雄報導）