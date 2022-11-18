2022年世界盃由卡達接手之後，爭論及話題始終不間斷，今（18）日又有一名沙烏地阿拉伯記者Amjad Taha爆料，身為東道主的卡達以740萬美元（相當於新台幣2億3017萬元）的價碼，賄賂8名厄瓜多的球員，讓他們在開幕戰當中輸給卡達。

21日卡達即將迎來與厄瓜多的開幕戰，為了能在地主球迷面前博得好彩頭，卡達將卯足全力搶下開門紅，但是靠著世界盃主辦權才拿下小組資格的他們，被認為將會在擁有荷蘭、塞內加爾及厄瓜多的A組中遭到淘汰。

在小組賽前2名才能取得前進淘汰賽資格的狀況下，荷蘭被認為是篤定晉級的一支球隊，塞內加爾少了當家球星馬內（Sadio Mane）後狀況不明，厄瓜多又與自己的實力相近，這讓卡達燃起了前進16強的希望，只是他們的取勝手法不是太乾淨，Taha稱卡達支付了740萬美元賄賂厄瓜多8名球員，以0比1輸掉比賽，且來自卡達及厄瓜多的5位內部人士都已經證實這一消息。

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022

對於厄瓜多的球員來說，進入淘汰賽需要奇蹟發生，根據FIFA公布的世界盃獎金辦法，在小組賽淘汰的球隊可獲得900萬美元的獎金，因此若球隊無法前進16強，最後也還是能拿到鉅款，對於厄瓜多的球員來說，只輸1場就能拿到740萬美元確實是充滿極大的誘惑。