網路社群媒體散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等假訊息，調查局查出，此假訊息為「中華微視」的臉書專頁散布，幕後是大陸的「大陸微視」出資設立，涉嫌對我進行認知作戰，日前搜索中華微視公司及蔡姓負責人住居所等4處所，查扣案數位設備、電磁紀錄及公司文件等證物，並約談蔡姓負責人等人，新北檢訊後諭令蔡男以9萬元交保。

調查局獲報，指「中華微視」及「兩岸頭條」等臉書粉絲專頁散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等假訊息，蒐證後發現該粉絲專頁與大陸「大陸微視網絡科技江蘇有限公司」、「香港中華微視有限公司」及在我國設立之「中華微視股份有限公司」有高度關聯，共同藉由社群平台對我國投放假訊息，進行帶風向認知作戰。

調查局資安工作站立案調查，報請新北地檢署黑金專組檢察官李宗翰指揮偵辦，本月14日動員資安站、北機站、台中市調查處、嘉義市調查站及高雄市調查處大批調查官，搜索中華微視公司及蔡姓負責人住居所等4處所，查扣案相關數位設備、電磁紀錄及公司文件等證物，並約談蔡姓負責人等6人及證人3人到案說明。

資安站查知蔡姓負責人及其張姓前妻等人，受陸方指示在台成立中華微視公司，經營多媒體相關事業，播送與推廣大陸微視及香港微視之影音項目外，另協助經營管理臉書「中華微視」粉絲專頁及Youtube頻道等，轉貼分享外宣影片及貼文。

資安站並查獲蔡男未經經濟部投審會許可，在台成立中華微視公司，蔡男與中共解放軍背景的大陸微視及香港微視宋姓董事長簽訂「戰略合作協議」，約定由大陸微視及香港微視出資人民幣300萬元，以取得中華微視67％股權，以利推動陸方指示，中華微視目前已收受陸方提供之人民幣50萬元資金，涉嫌違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定。

此外，資安站另查獲蔡男除中華微視公司外，另成立3間人頭公司利用循環交易虛開發票方式逃漏營業稅並虛增中華微視公司資本額，涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及公司法等罪，檢方複訊後諭令蔡男及張女2人，各以9萬元及5萬元交保。