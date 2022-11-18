由國立政治大學地政學系舉辦、永慶房屋贊助的「永續智慧與共享城市」系列講座，首場於16日展開，邀請基隆市都市發展處徐燕興處長蒞臨分享基隆都市擘劃的經驗與實踐。

徐燕興先以「台灣城市治理術誕生及其基因」，綜觀臺灣本土都市計畫的背景、框架與規劃知識系譜，再以2014-2022基隆城市治理經驗進行分享。徐燕興指出，基隆的都市擘劃以「開放、實驗與學習」、「集結社群智慧、共創基隆」、「打造榮譽感」、「引入快樂氛圍」作為主要方法論，並據此進行以社區規劃為核心的城市治理框架。

基隆的都市擘劃以「開放、實驗與學習」、「集結社群智慧、共創基隆」等方法論，進行以社區規劃為核心的城市治理框架。(圖/永慶房屋提供)

徐燕興分享說，社區規劃師從上百處空間改造、基隆港區發展願景打造、民眾與相關單位意見徵求與溝通、政府預算爭取、基隆景觀自治條例制訂等項目實踐中，奠定了2016年基隆東岸快樂實驗、2017年基隆東岸都市設計準則、2018年基隆東岸都市計畫通盤檢討的基礎。在演講最後，徐燕興提醒與會的聽眾：「愈人本、愈有創造力與競爭力」、「不要只從技術思考」、「城市治理是個共好社會的編織過程」，鼓勵政大的年輕學子們規劃中也要思考未來的挑戰。

此次講座除了有政大在校生熱烈參與外，更有政大地政系碩士在職專班校友會發起人毛惠玲系友、劉炳烽系友共享盛舉。未來「永續智慧與共享城市」系列講座，將邀請臺北市都市發展局黃一平局長（11/23）、新北市城鄉發展局黃國峰局長（12/14）分享城市擘劃經驗。歡迎有興趣的民眾關注政大地政學系。