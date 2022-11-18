藍議員參加屏東榮總開幕遭擋，怒批：看病也分藍綠？(翻攝畫面)

屏東榮民總醫院18日今天開幕，獲邀參加的國民黨籍議員陳揚與唐玉琴，竟因穿著國民黨徽背心，被直接擋在大門禁止進入，兩人怒批，難道看病也要分藍綠？院方則出面澄清表示，皆是聯繫上的誤會，會親自登門道歉。

唐玉琴說，本來高高興興去參加啟用典禮，沒想到動用那麼多警力就是在擋人，令人生氣。陳揚表示，前往時一再與主辦單位確認，所穿工作背心沒有任何選舉標誌，只有一個黨徽，沒想到竟當場被羞辱、拒絕，擋在門口。

唐玉琴認為，榮總開幕本來高高興興騎著機車穿上平常就穿的背心去參加，剛到大門就被擋下來，安檢人員問她有沒有邀請卡、身分證，還要求把機車上的旗幟及背心號碼取下，有些看不起騎機車來參加的人。

接著她把旗幟及背心交給門口人員，竟發現陳揚也被擋下來，很生氣的往外走，原來也被擋在門口不能進去，動員大批警力、 維安人員，浪費那麼多資源竟然用在擋人、不尊重人，認為執政黨多關心一下治安，事後兩人也決定拒絕觀禮。

陳揚怒氣沖沖說，受邀參加屏東榮總開幕前，服務處多次與邀請單位確認，只要沒有選舉標誌就可以，於是穿著表示身分的屏東縣議員陳揚工作背心，沒有任何選舉標誌，但是仍被擋在門口，連續被擋了3次，只因為背心上有一個國民黨徽，維安人員還說要問一下民進黨團，讓他相當的生氣。

他質疑，難道醫療資源也要分藍綠嗎？以後看病的人也要分藍綠嗎？完全有被羞辱的感覺，這就是執政的傲慢嗎？令人相當的生氣。

院方強調，都是工作人員聯繫上的誤會，會找個時間親自向兩位議員道歉。