房市上炒作房價、賺取差價的現象層出不窮，許多情況是投機客購入房屋後，在短期內加價轉售來賺取暴利。這些投機客往往需要與黑心房仲聯手，透過隱藏行情、成交紀錄等方式，使民眾誤信房屋的高價其實是正常市場行情。

許多對房屋買賣較沒有經驗的民眾，就在黑心房仲和投機客的共犯結構下，以不合理的高價購入房屋。這不僅造成民眾的鉅額損失，更讓區域房價不合理上升。永慶房屋李世強經紀人就曾經幫助客戶辨別短期投機客的物件，也根據客戶需求找到更符合行情的房屋，挽回將近130萬元差價！

投機客聯手黑心房仲 坑騙消費者130萬血汗錢

永慶房屋李世強經紀人分享道，過去他曾經服務過一位客戶，客戶對李世強的細膩服務印象深刻，以至於後來有任何房產問題都會請教李世強。後來客戶從其他房仲業者處看見一間位於鶯歌地區的房子很適合自己，實地看過之後也喜歡，便有意下斡旋購屋。該名房仲對客戶說，房屋的底價就是1060萬元，也提供該地區的成交行情，說明行情確實如此。但是客戶想起李世強的專業服務，便特別致電徵詢他的意見。

李世強經紀人調閱資料後發現，這是短期投機客的物件，1060萬元的價格也偏離正常市場行情價格！他向客戶表示，該地區房屋的平均單價大約坐落在26-28萬元之間，以房屋總坪數30坪計，再加上120萬的車位價格，總價大概才900-960萬元之間。1060萬元的價格，每坪單價高達31萬元，總價比正常行情多了超過100萬元，對方提供的實價登錄似乎有刻意選擇過。而且屋主才擁有該房短短幾個月就又拿出來賣，有高機率是短期投機客，客戶要特別注意。

黑心房仲刻意隱藏成交資訊 讓買方誤信過高價格

客戶詢問，那麼他有辦法用正常行情購入相同條件的房屋嗎？李世強表示，在同一棟社區的高樓層房屋也有其他屋主正在出售，會盡全力幫客戶爭取到成交機會。於是在李世強經紀人的奔走下，最後客戶成功購入同棟社區上的高樓層房屋，並以每坪27萬的平均單價，總價約930萬元成交。李世強經紀人成功地為客戶挽回130萬元的差價，讓客戶忍不住一直向李世強道謝，也對永慶房屋的誠實服務更有信心。

李世強指出，房市上有許多惡質的短期投機客聯手黑心房仲，透過低買高賣的方式，坑騙屋主和買方，賺取不正當的暴利。針對買方的坑騙手法，常常是投機客開出不合理的高價後，黑心房仲刻意隱藏正常的成交行情，只揭露高價的成交行情，營造出房屋的高價是合理的市場現象。縱使同棟社區內就有其他房屋正在出售，黑心房仲也會刻意隱瞞，不讓民眾知道。民眾若是誤信房仲的資訊購入房屋，恐怕就會損失鉅額房價。

永慶房屋提供房市短期交易資訊

李世強提醒，民眾若要避免遭到黑心房仲坑騙，以不合理的價格買入房屋，在購屋前一定要多比較各家房仲業者提供的實價行情資訊，以便能更全面掌握該區域的平均行情，也能從中檢查是否有房仲業者刻意隱瞞成交紀錄。此外，永慶房屋為保障消費者知的權利，特別推出「一年內成交再上市地圖」和「短期轉售成交地圖」，方便消費者了解該區域的短期交易狀況，避免落入黑心房仲和投機客的坑騙陷阱。李世強表示，若是有意購屋的民眾，一定要記得去永慶房屋索取相關資料，對自己才有保障。永慶房屋也會持續提供完整透明的誠實服務，來保護消費者的權益。