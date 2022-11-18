《雅詩蘭黛 24H聚光粉保濕粉底精華 SPF20 PA＋＋＋》24H零瑕超續光。（雅詩蘭黛提供）

韓國彩妝大師解鎖韓國女明星及社群潮人的發光啵彈美肌秘密，跟著步驟操作，打造出雅詩蘭黛亞太區代言人「潤娥」美肌，不再是難事。

首先，先在妝前打底補水潤色，再以「24H聚光粉保濕粉底精華 SPF20 ／ PA＋＋＋」搭配使用「聚光塑顏刷」，以少量多次方式逆著毛孔（額頭、鼻子、下巴由上至下，臉頰由下至上）由內至外疊擦，加強遮瑕同時更使粉體貼合肌膚、避免浮現厚重面具臉。

因聚光刷刷毛密度較高，可維持粉體高保濕度，更可輕鬆疊加粉底光澤感，建議在「T字、顴骨、人中、下巴、眉骨」等處加強輕刷次數，為重點部位再補光，同時讓底妝更具輕透柔焦感、妝容更持久，創造越刷越亮的立體美肌。使用「聚光塑顏刷」U字處，在蘋果肌輕刷拋光，創造有如膠原飽滿的澎皮少女感；進階高手更可選用淺一階色號的「粉保濕」在太陽穴加強打亮修飾。

底妝大師雅詩蘭黛於2022年11月重磅推出全新升級「24H聚光粉保濕粉底精華 SPF20 ／ PA＋＋＋」，將「粉保濕」家族最廣受好評的長效爆水續航力升級，打造24H超聚光x超持久x超保濕妝感，由專家調製的「長效持久潤澤粉體」蘊含84％保濕精華，透過粉保濕經典「智能聚光因子」將光源瞬間柔焦化，並以「微米柔焦微粒」填補細紋、遮蓋瑕疵，宛如為肌膚加上一層柔焦又兼具自然光澤的勻亮濾鏡，創造長效持妝不泛油光美肌。