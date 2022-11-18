前總統馬英九今天到台東為國民黨台東市長候選人陳銘風站台。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

前總統馬英九今天到台東為國民黨台東市長候選人陳銘風站台。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

馬英九到台東替陳銘風站台 問：我和金城武哪個帥？

前總統馬英九今天到台東與饒慶鈴共同為國民黨台東市長候選人陳銘風站台打氣，馬英九說，4年前為饒慶鈴助選跑了7趟台東，「今年不必跑那麼多了」，他隨後拍陳的肩膀說「今年換你了」，他強調，因鐵人三項對台東產生感情，為了台東縣市持續發展，請大家一起支持饒慶鈴和陳銘風。

馬英九說，來到台東一方面幫饒慶鈴助選，一方面也要關心陳銘風選情，他說，因三鐵與各項體育運動賽事，多次公開或私下到台東，與台東有很深的感情，來到台東是很自然的事情；而陳銘風身為台東體育會理事長，同樣相當關心各項運動賽事發展，「相信因三鐵關係，陳銘風才有體力打贏勝仗，請大家多多支持陳銘風！」

馬英九憶及每次到台東都留下美好記憶，因此一到台東就有好心情，他幽默詢問在場支持者「金城武和我哪一個比較帥？」眾人回應「你比較帥！」馬回覆「我不需要這麼直接的答覆，當年退撫會主委馮世寬自稱比金城武還帥，我只要比馮世寬帥就可以了」逗笑全場民眾。

饒慶鈴表示，感謝馬英九特地來台東替她與陳銘風加油打氣，距離選舉只剩幾天，許多台東鄉親反應非常想念馬英九，會後她與馬將趕赴東海岸長濱、成功、東河等3個鄉鎮與鄉親見面。