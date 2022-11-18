大同（2371）集團旗下同陽能源今日(11/18)與台北捷運公司共同舉辦綠能成果記者會，大同以全資子公司同陽能源標得北捷在雙北6個機廠中的5個機廠屋頂太陽能建置案，建置容量共計13.94MW，全數案場已在9月份完成掛表，每年約可減少7,095公噸的碳排放量，相當於19座大安森林公園的碳吸附量，包括北捷董事長李文宗、總經理黃清信，大同公司總經理王金來皆親自出席，共同見證大眾運輸系統與太陽能業者合作推動綠能建設之典範。

大同集團締造全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多之紀錄，大同公司總經理王金來表示，大同於民國99年即已投入太陽能電廠規畫建置，至今進入第12年，總建置容量向300MW邁進，全台包含離島之建置案場已超過1,300處。大同除了參與綠電事業外，也持續在企業社會責任的基礎上，創新綠色能源的商業模式，本案不僅為北捷與大同合作推動再生能源發展，大同亦可將台北捷運機廠屋頂產生的綠電，協助轉供給購買綠電做節能減碳的機構，讓減碳與社會責任能夠雙雙實現，而台北捷運公司也可因綠電轉售民間業者獲得較好的電費回饋，共創多贏。如此利己利他的綠能營運模式，就是大同集團一站式解決方案的核心競爭力，也是今後大同努力的方向。

台北捷運公司5座捷運機廠太陽能案場全數由大同集團之大同智能公司設計、規畫與施工，分別為土城機廠(4999.83kWp)、蘆洲機廠(2993.76kWp)、木柵機廠(813.78kWp)、內湖機廠(1529.88kWp)，以及今年9月完成掛表的新莊機廠(容量3599.64kWp)，總建置容量達到13.94MW，以雙北地區來說容量已極具規模，不但推升北台灣太陽光電系統建置容量，北捷亦活用屋頂空間，在木柵、內湖、新莊機廠頂樓停車場加蓋太陽能停車棚，使原本曝曬於艷陽下的停車場溫度降低，體感溫度可低於室外10度，進而提高汽車冷氣效率，達到節能減碳。

因應氣候變遷，全球推動2050淨零政策，未來企業經營將更加重視環境友善與社會責任之面向，大同表示，將以豐富的機電背景提供綠電一站式服務，包括太陽能電廠建置與維運、綠電交易、儲能系統、節能設備、能源管理、虛擬電廠、碳盤查等。本次大同集團透過台北捷運機廠屋頂太陽光電獲得綠電，再由旗下具售電業執照的大同智能將綠電轉供給有意購買綠電的金融業者，該商業模式也將應用服務於更多綠電需求者，共同向環境永續的目標邁進。