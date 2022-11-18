雖然近期國內新冠確診人數有逐漸下降的趨勢，但基隆市政府仍將於19、20日兩天，在基隆港務分公司開設次世代莫德納（BA.5）疫苗大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，隨到隨打，50歲以上民眾，還能選擇同步或單獨，接種公費流感疫苗。

基隆市衛生局表示，先前中央流行疫情指揮中心曾強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株，仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成重症或死亡風險。此外，流感疫苗與COVID-19疫苗，可同時接種於不同肢體。

雙價莫德納（BA.5）大型接種站，在11月19、20日的上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，開放兩時段提供民眾，免預約接種，地點位於基隆港務分公司靠中正路側一樓。

衛生局叮嚀市民，雙價莫德納（BA.5）疫苗，僅供第一次、第二次及第三次追加劑接種，和上一劑接種時間，應間隔至少3個月以上，接種時，請攜小黃卡、健保卡。若確診染疫未滿3個月者，敬請暫緩接種。