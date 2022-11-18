六福村為全台唯一遊樂園結合動物園場域，遊客搭乘遊樂設施「蒸氣火車」近距離欣賞動物。（六福村提供）

義大遊樂世界活動樂園設施，成為遊客必訪之處。（義大遊樂世界提供）

劍湖山「酷咖啡」假日推出「咖啡烘豆秀」跟喜愛咖啡的朋友分享咖啡香。（劍湖山提供）

國境大開，在國際旅遊復甦之際，台灣樂園業者表示，目前剛開放國境，海外旅行費用高，對目前國內人流影響不大，目前鎖定週末親子同遊、朋友同樂推出主題活動搶市，劍湖山除了響應咖啡節，祭出咖啡體驗活動，另有雜耍戶外秀、限定表演等；六福村則推出週末扮裝活動，讓遊園更添樂趣。

變裝瘋玩六福村的N種方法，每年都吸引大批遊客到六福村朝聖，特殊裝扮入園可享門票優惠價399元，活動到11月20日止，也預計在最後週末迎來人潮高峰，接續變裝活動的是耶誕節活動，「童話耶誕」從12月1日至2023年1月2日止，活動細節可洽官網。

劍湖山世界針對台灣咖啡節20週年，推出「啡嚐幸福」專案，即日起至11月30日止，在劍湖山世界購票除了享66折，門票599元，再送最潮NFT無聊猿限定款濾掛咖啡1盒，只要是身分證住址或戶口名簿戶籍地址在雲林縣的鄉親，享門票第2人只要20元之優惠，更多活動詳情，請見劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界從2003年耕耘咖啡領域，2019年推出自有品牌「Ku Coffee掛耳式古坑濾泡咖啡」，更榮獲雲林良品伴手禮首獎，今年將自有品牌Ku Coffee掛耳式精選濾泡咖啡與最潮NFT無聊猿聯名，推出限量版無聊猿濾泡咖啡。 劍湖山亦在假日推出限時限量的咖啡體驗活動，「咖啡烘豆秀」跟喜愛咖啡的朋友分享咖啡香以及「咖啡雕花」、「咖啡相框」等DIY體驗活動。

劍湖山世界亦有超驚奇演出「啡」看不可，彩虹劇場欣賞驚險刺激的「花漾魔幻特技秀」、在飛越恐龍谷可以距離跟恐龍互動的「恐龍實境秀」，還有假日限定，於幸福摩天輪前「歡樂好時光」，帶來幽默有趣的雜耍戶外秀。

義大遊樂世界則推出壽星與跨年活動，即日起至12月31日，當日生日壽星於現場票亭出示本人有生日及照片之證件，即可免費入園，再加送VIP通關券1份，跨年摩天輪煙火VIP平台觀賞票，18日起販售至12月15日，售完為止。