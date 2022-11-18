狠!19歲女疑劈腿遭囚"鐵棍打死" 5女施暴遭收押│中視新聞 20221118

新竹縣湖口鄉一名19歲鄭姓女子疑似與他人有感情糾紛，日前遭到5名女子持棍棒毆打致死。鄭女友人因多日聯繫不上，循線找到事發處，整起事件才曝光。警方於14日將涉嫌人查緝到案，調查發現共有5名女子涉案，其中一名兇嫌為職業軍人，所屬六軍團已發聲明指若涉不法將重懲列汰，全案已依傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，鄭女過去交往對象的現任，因不滿女友疑似曾遭劈腿，於是率眾把鄭女約出來談判，過程中爆發口角，5人輪番持棍棒、平底鍋毆打鄭女，並將她棄於現場。

多日後鄭女友人聯繫不上，與共同友人循線找到事發地，竟發現鄭女已全身發黑倒臥在地，眼睛嘴角均有瘀青，隨即通知119救護人員到場救護，但發現已無呼吸心跳，遂立即報警處理。

經新湖分局查訪得知，死者與友人疑有口角糾紛，即迅速成立專案小組，於14日將5名年齡分別從19到31歲的涉嫌人通知到案。警方表示，死者與5名涉嫌人為朋友關係，11月10日與死者發生口角並將死者帶往住處施暴。警方並於現場查獲鐵棍等疑似為犯罪工具，全案依傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

其中施暴的田姓女子為職業軍人，服務於六軍團裝甲584旅，六軍團18日發出聲明表示，田姓士兵日前休假期間，疑與友人涉及營外衝突致死事件，六軍團強調全力配合檢警調查，倘涉不法即檢討重懲列汰，另持恆加強官兵法紀教育及營外動態掌握，端正守法認知，以維軍譽。