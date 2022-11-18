內政部次長陳宗彥今(18)日主持中央警察大學第41屆校運會開幕典禮，警大學員生打扮成各式主題及人物熱烈進場，為一年一度的校園運動競賽揭開序幕。

警大學員生打扮成各式主題及人物熱烈進場，為一年一度的校園運動競賽揭開序幕。(警察大學提供)

陳宗彥表示，今(111)年9月主持警察大學校慶典禮時，感受到警大學生們紀律嚴明、氣宇軒昂的一面，對於警察大學這86年來，為維護人民安康、社會安定及國家安全，努力培育優秀的菁英治安幹部，給予高度肯定。今天的校運會，則是感受到警大學生精神抖擻、活力充沛的另外一面，相信全校師生對於這一年一度的運動盛會，無不全心投入、努力備戰，積極超越自我，為個人及團隊締造佳績。

中央幾察大學警辦一年一度校慶嘉年華運動動會。(警察大學提供)

警察大學重視專業知識外，也高度要求學生體能表現。(警察大學提供)

陳宗彥指出，警察大學學生人數雖然只有1千多人，但在全國各項競賽中，卻是表現亮眼、屢創佳績。例如在今年「全國大專校院運動會」中，榮獲6金2銀8銅的優異表現，並破了3項學校紀錄；另柔道、摔角、射擊等警技教育重點項目，也都在全國多項競技比賽中，榮獲多面團體及個人金牌獎項。這些傑出的表現，都是警察大學紮實教育訓練的成果，也是同學們勇於挑戰、堅持不懈，在校園時光中留下最寶貴的回憶。

最後，陳宗彥期勉所有警大同學，警察工作充滿高壓力與危險性，除具備專業知能外，更需鍛鍊強健體魄，養成良好運動習慣，期望透過一年一度的校運會各項競賽的舉辦，帶動全校師生運動風氣，訓練出允文允武的警察幹部，為社會治安奉獻心力。