南投縣長候選人許淑華近期批評前指揮官陳時中阻擋南投縣政府買疫苗。現任指揮官王必勝今回應，去年7月、8月曾2次要求南投縣補件，包括有效期限、供貨期程等，但都沒有得到進一步的回應。

王必勝表示，去年5月26日，南投縣政府發文指揮中心，我們6月1日回函，請他們跟食藥署對口，分別在7月2日、8月9日，2次希望南投縣政府補件，包括產品的有效期限、供貨期程、原廠授權書，還有一些製程的資料等，2次催促後，都沒有得到進一步的回應，因此這件事情就失聯了。

「不是指揮中心阻擋採購疫苗，而是想要採購的這一方沒辦法提供相關文件」。王必勝說，指揮中心無意介入任何選舉議題，但是因為指涉到指揮中心的業務，我們也不得不起來做澄清，希望候選人不要再用防疫問題的操作來當作選舉的造勢。指揮中心9月15日，2個多月前已經澄清一次，也秀出公文，我們一再催促、電話聯絡，他們都沒辦法提供資料，所以說我們擋疫苗，實在是相當不合理。