台東縣縣長饒慶鈴表示，台東是座充滿愛的城市，無論是鐵板燒店、民間企業還是知名超商，大家都盡己所能慷慨解囊，為扶助弱勢盡一份心力。她任內與團隊致力彙整民間善心與跨局處資源，就是要提供更完整的社會服務與照顧，達成包括全縣10437位弱勢鄉親獲得微型保單保障、提供經濟弱勢產婦月子餐、積極推動兒少發展帳戶等5大公益政策。

饒慶鈴今（18）日在臉書發文表示，台東就是一座充滿愛的城市，不僅大埔鐵板燒台東旗艦店出動所有暖男廚師、服務人員，邀請40多位關懷戶親子用餐，衆晟國際有限公司也捐贈毛毯，統一超商好鄰居文教基金會、統一超商三越門市提供「OPEN!好朋友在哪裡？」繪本與好禮福袋，為活動更添溫馨。

饒慶鈴指出，看到孩子們吃得開心又滿足，她深深感謝每一位熱心公益的朋友與團體。她與團隊致力彙整民間善心與跨局處資源，就是要提供更完整的社會服務與照顧：

1、全縣10437位弱勢鄉親獲得微型保單保障。

2、提供經濟弱勢產婦月子餐。

3、積極推動兒少發展帳戶、開戶率達全國第4名，幫助經濟弱勢家庭的孩童累積資源。

4、加強脫貧就業輔導，4年來低收及中低收入戶逐年遞減，人數降低約22%。

5、新建兒少家庭福利館，規劃包含托嬰中心、早期療育兒童發展中心等，提供專業完整的福利資源。