大閘蟹白花椰菜馬糞海膽。（ 壽司芳提供）

大閘蟹釜飯生筋子蟹膏魚子醬黑松露。（ 壽司芳提供）

日本大阪米其林二星壽司名店 Sushiyoshi 壽司芳自2020年登台以來，秉持著突破創新的精神 並嚴選新鮮食材不斷顛覆饕客們的味蕾， 並針對時令推出全台首見的季節限定頂級大閘蟹 Omakase 套餐， 不斷以嶄新手法將大閘蟹鮮甜誘人的蟹肉與蟹膏， 化為一道道獨樹一格的珍饈佳餚。

今年 Sushiyoshi Taipei 更首摘米其林一星的榮耀，延續此股勢不可當的美譽入秋， 正是大閘蟹最肥美之際，Sushiyoshi 壽司芳創辦人兼總廚 Chef Hiroki 除了嚴選世界頂尖食材， 也針對時令特別創作季節限定料理，當然今秋也毫不例外。

Chef Hiroki 在日本向來有著「創作鬼才」美譽，他熟稔傳統江戶前壽司精髓卻未因而受限， 擅長「法魂日料」手法跨越疆界， 隨手拈來即是一道道令人驚豔的藝術創作， 不僅是味覺的饗宴，更是視覺、觸覺與嗅覺的多重響樂。Chef Hiroki 依循全新手法演繹「旬之味」當季菜色的甘香豐腴挑逗舌尖上的味蕾，僅屬於此時令的一年一度的季節限定大閘蟹套餐，錯過不再。