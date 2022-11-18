華碩（2357）周K連2紅，今宣布潮流電競領導品牌ROG玩家共和國與暴雪娛樂共同推出「ROG Phone 6暗黑破壞神永生不朽版」電競手機，為熱門經典遊戲《暗黑破壞神》寫下新篇章。

「ROG Phone 6暗黑破壞神永生不朽版」整體設計呼應遊戲世界觀，從特製包裝、手機外觀、軟體主題到周邊配件，樣樣熱血滿點，搭配口碑極佳的ROG Phone 6強悍運算力與散熱效能，帶領玩家奔赴戰場、迎接勝利！「ROG Phone 6暗黑破壞神 永生不朽版」即日起於官網/指定電商/專賣店預購，11月28日中午12點全通路開賣，全台限量600組。

「ROG Phone 6暗黑破壞神 永生不朽版」以玩家在聖休亞瑞與惡魔大軍的恆久戰鬥為靈感，手機背蓋的熾紅火焰圖案採用特殊塗料，隨視角變化展現不同燃燒亮度，上方標誌以ROG無懼之眼搭配遊戲名稱展現合作氣勢，玩家可自訂Aura RGB燈效呈現喜愛視覺；手機內建《暗黑破壞神》設計主題包，含獨家動態桌布、應用程式圖標、專屬動畫與絢麗音效，處處充滿驚喜！

周邊配件同樣精彩！包括「祝福之盾保護殼」與「永生不朽SIM卡針」，65瓦快充充電器和「法希爾的榮光手電筒」一同放在仿羊皮卷軸的「聖休亞瑞地圖配件袋」內；其中「法希爾的榮光手電筒」可用來在保護殼和配件袋上尋找隱形墨水留下的神祕發光符碼，並藏有網址供玩家領取專屬遊戲虛寶。「ROG Phone 6暗黑破壞神 永生不朽版」更擁有特殊包裝，外盒以遊戲珍貴素材「赫拉迪姆方塊」型態打造，手機則放置在世界之石造型手機盒中。

「ROG Phone 6暗黑破壞神 永生不朽版」搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，提供720 Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間；首創「六層散熱設計」，能自動偵測手機狀態，智慧啟動對應降溫模式；6000mAh超大電量、支援65瓦快充、獨家AirTrigger 6三種感應模式，遊玩《暗黑破壞神 永生不朽》等重載遊戲也能保持順暢不發燙，給予玩家極致體驗。