大湖警分局查獲詐騙集團逮獲9名男女嫌犯。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖警分局查獲詐騙集團逮獲9名男女嫌犯，扣獲犯罪組織服飾。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

兩名男子把帳戶賣給詐騙集團，還遭到拘禁，日前自行逃出報警，大湖警分局據報布線追查，在大湖鄉靜湖村一處透天厝內一舉逮捕9名嫌犯，警方調查，這個犯罪集團手法類似柬埔寨的求職詐騙，只是其中「豬仔」有人是為了每天3千元報酬，心甘情願被限制自由。

大湖警分局日前接獲2名被詐騙集團拘禁的被害男子報案，提供詐團落腳處，警方獲報追查發現，有詐騙集團在大湖鄉靜湖村租下一棟透天厝，提供來自外地、人頭帳戶遭控制的犯嫌居住，手法類似柬埔寨式求職詐騙，但不同的是當中的「豬仔」有人是心甘情願，每天換取3千元酬勞。

警方經報請苗栗地檢署指揮偵辦，運用科技設備展開長期蒐證，日前見時機成熟，聲請拘票、搜索票獲准，連續2天發動搜索行動，兵分多路在北部及中部地區共計拘提2女、7男到案，並在大湖鄉的透天民宅，查扣安非他命、海洛因、毒品吸食器以及西瓜刀、手機等作案工具。警詢後依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪移送檢方偵辦。