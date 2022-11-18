台中市西屯區知名景點秋紅谷景觀公園，今天上午傳出溺水事件，有民眾發現湖中疑似有人在水中浮沉，立即通報消防隊到場救援，警消打撈起墜落湖中的38歲吳姓男子，但他已失去生命跡象，經送醫搶救仍不治。

這起事件發生在上午10時許，有民眾在秋紅谷附近，發現景觀生態公園的湖中似乎有人在載浮載沉，消防隊獲報到場也在湖邊發現男子的黑色外套及拖鞋，即進行打撈，救起吳姓男子後，發現他已經失去呼吸、心跳。警方初步研判應無外力介入，仍需調閱監視器釐清落水原因。

此外，18日早上6點多，1名台中市府女性員工從市府10樓頂墜落，被發現時已經臟器外露、當場死亡。市府調閱監視器發現，無他殺嫌疑，這是繼9月底市府員工墜樓後發生的第2起墜樓事件。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。