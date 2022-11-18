新北市長侯友宜今帶領選辦政治實習生舉行記者會，公布首支60秒版本宣傳影片，細數新北市這4年來的建設推進，「1126拜託所有新北市民，給努力認真的市府團隊以及侯友宜一個肯定，出來投票，讓改變繼續，新北會更好！」對手民進黨新北市長候選人林佳龍今也在臉書貼出競選廣告影片，先禮後兵表示，「侯友宜先生，我不一定會贏，但請你善待新北市民」，指出新北需要未來4年都不會落跑的市長，希望市民給他一個機會，較勁意味濃。

今被問及林佳龍砲轟選上會落跑去選總統，加上宣傳影片提及「只要有好的政策，不管未來誰當市長，是在為將來選總統埋伏筆嗎？」侯友宜回應，我跟市府團隊永遠有一個目標，今天的新北市一定要超過昨天的新北市，明天的新北市一定會更好，好的政策是不斷超越自己，讓自己變得更好，他與團隊會共同努力讓新北明天會更好。

記者追問，「是否代表很快就不在市長位子上？」、「認為自己會贏嗎？」侯友宜說，他在每個位子工作上都全力以赴，戰戰兢兢，讓這塊土地變得更好，他會努力繼續往前衝，希望1126市民出來投票，讓改變繼續，讓新北市明天會更好。

侯友宜在今日公布的60秒影片中，向市民報告新北市的重大建設，包括今年底預計完成120家公共托育中心、70家托老中心，並已完成10座品牌特色市場改造，在三重也打造了全國最大面積的「熊猴森樂園」，今年底全市將達到155座共融公園，還有50年不變的新泰塭仔圳，已輔導搬遷4217間廠家，成功轉型合法，將迎來大開發，讓小朋友、成人、長者都能有個安居樂業的環境。

「尋求共好方向，盡力把它完成」，侯友宜表示，新北擁有優越地理位置、多元環境與族群，正以一個大台北中心、千萬人口共好的方向，不斷成長、前進，未來不只要新北好，更要帶動北台灣以及台灣的未來。這4年當中，新北各項建設逐步推進，軌道建設一條條的蓋，令人詬病30年不變的五股垃圾山也轉變為夏綠地，50年不變的新泰塭仔圳已開始整地，構築新北市成為國際大城市風貌。

侯友宜說，新北市2030願景共有三大軸心的城市藍圖，並將布局六大產業。三大軸心第一大軸心為新板特區、府中雙城，再來是三重第二行政中心，將有3000位公務員進駐，搭配蘆南蘆北開發，最後為新莊副都心、塭仔圳加上五股擴大都市計畫、泰山楓江都市計畫，相當於兩倍的大安區。

另也規畫三條微笑曲線，以新店十四張與蘆南蘆北重劃區為南北端點，第一條藍線沿著新北環快與淡水河、新店溪沿岸發展，第二條黃線為新北環狀線，第三條則是沿著未來的泰板輕軌與五泰輕軌，透過捷運空間串連城市發展。

林佳龍今早也在臉書貼出98秒的競選廣告影片，影片提及新北市已升格12年，但市民最基礎的需求，一直沒被聽到，並再攻恩恩案，指出「新北需要溫暖的父母官，而不是一個長官，需要未來4年都不會落跑的市長 」，強調新北市未來4年不能空轉，需要翻轉，需要能將這些聲音實踐的人。