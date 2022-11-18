上銀(2049)今天召開線上法說會，董事長卓文恒指出，今年第四季歐美及日本狀況不會太差，但台灣及大陸受到封控影響，預期上銀第四季營收相較去年同期及今年上半年下滑，2023年仍有戰爭、中美貿易戰及美國經濟衰退、大陸是否解封等不確定性，明年表現保守看待，希望力拚與今年持平。

上銀第三季歐洲市場受俄烏戰爭及大陸防疫清零，市場整體需求減少而下滑，美洲需求相對較好維持成長，單季營收79.21億元，季減4％，年增5％；個別產品營收比重方面，滾珠螺桿占比17％ 、線性滑軌占比50.92％、工業機器人占比7％，滾珠螺桿客戶群是工具機產業，營收減少相對較大。

第三季營業利益16.7億元，季減9％，年減2％，營業淨利率21.1％，業外部分收益1.68億元，其中，匯兌收益1.14億元，帶動稅前淨利18.38億元，季增12％，年增5％，稅後淨利14.27億元，季增16％，年增5％，每股盈餘4.13元。累計前三季每股盈餘為11.74元。

對於第四季展望，卓文恒指出，歐洲市場從去年施打疫苗後陸續解封，整體出貨量增加，到今年第一季交貨還相當熱絡，但受俄烏戰爭影響，第一季後有往下情況，整體還算是可以；美國半導體、新能源、基礎建設需求，美國市場平穩；日本因為日幣大幅貶值，當地工具機、半導體設備製造商接單不差，預期日本市場明年下半年都不錯，甚至高於2018年頂峰的出貨量，只是日本交期通常比較長，會比其他地區晚半年反映，但匯率狀況有利外銷，日本外在環境沒變化，明年上半年會不錯，設定日本子公司明年20％營收成長目標。

台灣部分，台灣設備製造商、工具機業者估計有3成訂單靠大陸，但受封控及美中關係影響生產製造需求，大陸看起來不是太好，仍期待疫情封控慢慢抒解，否則影響很大，明年中、後半年都不會太好，是較辛苦的地區。

資本支出部分，預期今年資本支出跟去年22億元差異不大，之前推估資本支出較多，但因為義大利子公司在尋找適合土地跟廠房、台中廠建築支出延後，相關資本支出都將遞延至明年，預估2023年資本支出會高於今年。