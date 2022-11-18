美國證券交易所和華爾街最高監管機關周四警告證券詐欺案的威脅升高，且主要涉及小型企業的股票首次公開發行（IPO）交易，有些是透過在社群媒體上進行「拉高倒貨」（pump and dump scheme）的操作，也就是俗稱的「殺豬盤」（pig butchering）。

那斯達克公司、洲際交易所旗下紐約證券交易所和美國金融業監管局（FINRA）周四罕見地發布通知，警告投資人留意操縱IPO交易的騙局。

FINRA表示，一些被「拉高倒貨」騙局影響的投資人，似乎是俗稱「殺豬盤」網路騙局的受害者，「這些騙局有時以看似誤傳的短訊或透過社群媒體即時通app發布訊息開始，進而誘使受害人與詐騙犯發展關係，如戀愛關係。一旦建立起關係，詐騙犯就會建議受害人在特定時間以特定價格，用「限價盤」（limit order）方式下單買進某些證券。

所謂的限價盤，是指示券商以高於當前市價的特定價位來執行交易。

FINRA表示，該監管機關發現到的股價異常飆漲，大多與小型企業的上市案有關，且這些企業經營的業務都在美國境外。這類IPO通常籌集不到2500萬美元，對公司的估值不到1億美元，且發行的股票不超過2000萬股。今年以來已經出現多起掛牌後股價異常暴漲的現象，其中有許多是中國企業赴美上市的股票，如Magic Empire Global 飆漲逾5,000%，以及金融科技公司AMTD Digital上市後股價在一周內翻漲了3倍。

Finra並表示，該機關正在調查那些在美國證券公司為了讓外國人投資IPO所開設的帳戶，這些帳戶之後下單哄抬IPO掛牌後的價格。

紐約證券交易所和那斯達克公司表示，他們正在調查IPO承銷商，以確認他們在申請上市登記聲明書（registration statements）方面做到妥善的「盡職調查」。那斯達克表示，承銷商等守門人行為不當或怠忽職守就會削弱投資信心，而投資人也將深受其害。